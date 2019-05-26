Премьер-лига. 30-й тур. «Краснодар» обыграл дома «Рубин»

В заключительном туре РПЛ сезона-2018/19 «Краснодар» принимал у себя «Рубин». Матч завершился победой команды Мусаева (1:0).

Премьер-лига. 30-й тур

КРАСНОДАР — РУБИН — 1:0 (0:0).

Краснодар. 26 мая.

Стадион: «Краснодар».

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий (Скопинцев, 56) , Каборе (Олссон, 68), Перейра (Уткин, 77), Классон, Вандерсон, Ари.

«Рубин»: Бабурин, Устинов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов (Сагитов, 30), Башкиров, Подберезкин (Пантелеев, 65), Коновалов, Полоз.

Гол: 1:0 — Классон (59).

Предупреждения: Байрамян (40), Степанов (45), Газинский (57), Ари (67), Уремович (85).

19 (8) удары (в створ) 7(4)

9 фолы 12

4 угловые 1

2 офсайды 2

57 % владения мячом 43

Первый тайм прошел без забитых мячей. Во второй половине встречи «Краснодар» загнал «Рубин» в штрафную и несколько раз активно форсировал ворота гостей. Вскоре усилия хозяев принесли результат — Классон открыл счет. Ари мог и удвоить преимущество «быков», но оказывался в положении вне игры. Команда Мусаева удержала преимущество и добыла три очка.

Заключительный матч «Краснодара» в нынешнем сезоне стал прощальным для полузащитников Каборе и Перейры: они приняли участие в своей последней игре за «быков». Болельщики проводили игроков аплодисментами.

Фото: Twitter ФК «Рубин»

Источник: Еженедельник «Футбол»