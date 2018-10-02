Мама Адриена Рабьо требует у «ПСЖ» повысить сыну зарплату

Полузащитник Адриен Рабьо продолжает переговоры с «ПСЖ» о новом контракте. Пока клуб и футболист не могут договориться.

Как сообщают СМИ, переговоры проходят очень тяжело, у хавбека испортились отношения со спортивным директором парижан Антеру Энрике.

Стороны не могут согласовать финансовую сторону вопроса. «ПСЖ» предлагает Рабьо зарплату 7,2 млн евро плюс 3 млн бонусами.

Мама игрока, которая является его агентом, требует оклад 10 миллионов евро в год плюс 10 млн подъемных.

Действующий контракт Рабьо с «ПСЖ» истекает в июне 2019 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Paris United