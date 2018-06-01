Маурисио Почеттино обойдется «Реалу» в 42,5 миллиона

Зинедин Зидан покинул пост главного тренера «Реала». Маурисио Почеттино — главный кандидат на эту должность.

Лондонский «Тоттенхэм» запросит у мадридского «Реала» внушительную сумму за расторжение контракта с наставником «шпор» Маурисио Почеттино, в услугах которого заинтересован испанский клуб.

Приглашение аргентинского специалиста выльется для «Реала» тратами в 42,5 миллиона фунтов. На прошлой неделе, напомним, Почеттино подписал новый пятилетний контракт с «Тоттенхэмом».

Фото: Global Look Press

Источник: The Times