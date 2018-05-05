«Бешикташ» отстранен от участия в Кубке Турции в следующем сезоне

Автор: Тимофей Поршнев 0

BEŞİKTAŞ

Федерация футбола Турции расширила санкции против «Бешикташа». Все из-за отказа команды доигрывать ответный матч Кубка Турции с «Фенербахче».

Стамбульский клуб отстранен от участия в Кубке Турции в следующем сезоне.  Ответный матч полуфинала Кубка Турции «Фенербахче» – «Бешикташ» был сорван из-за поведения болельщиков хозяев. Федерация решила, что матч должен быть доигран, однако «Бешикташ» в знак протеста не явился. Ему засчитали техническое поражение, в финал вышел «Фенер».

Напомним, что в первом матче полуфинала была ничья 2:2. Сейчас «Бешикташ» занимает 4-ое место в чемпионате Турции, набрав 62 очка.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт федерации футбола Турции

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