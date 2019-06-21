Марк Бартра может перейти в «Рому»

Испанский защитник может перебраться в чемпионат Италии этим летом. В услугах 28-летнего игрока заинтересована «Рома».

Сообщается, что «Бетис» рассчитывает выручить от продажи футболиста порядка 20-25 миллионов евро. Руководство «Ромы» хочет попытаться сбить цену на игрока.

Римский клуб намерен обновить оборонительную линию команды. Бартра им видится перспективным вариантом для усиления защиты.

В прошедшем сезоне 28-летний защитник провел 33 матча в чемпионате Испании. В его активе один забитый мяч.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио