Марк Бартра может перейти в «Рому»

Автор: Анатолий Акулов 0

Испанский защитник может перебраться в чемпионат Италии этим летом. В услугах 28-летнего игрока заинтересована «Рома».

Сообщается, что «Бетис» рассчитывает выручить от продажи футболиста порядка 20-25 миллионов евро. Руководство «Ромы» хочет попытаться сбить цену на игрока.

Римский клуб намерен обновить оборонительную линию команды. Бартра им видится перспективным вариантом для усиления защиты.

В прошедшем сезоне 28-летний защитник провел 33 матча в чемпионате Испании. В его активе один забитый мяч.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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