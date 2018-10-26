«Рома» заинтересована в продаже турецкого нападающего

«Рома» готова расстаться с турецким нападающим Дженгизом Ундером. Футболист вероятно сменит клуб в январе.

Ундер обратил на себя внимание нескольких топ-клубов. Игрок входит в сферу интересов «Барселоны», «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Итальянский клуб намерен продать футболиста за 50 миллионов евро.

Напомним, что Дженгиз Ундер перешел в «Рому» в 2017 году. В течение нынешнего сезона нападающий провел семь игр, отметился двумя голевыми передачами и забил один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia