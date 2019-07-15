«Тоттенхэм» предложил «Роме» за Николо Дзаньоло 30 млн. евро и Тоби Алдервейрелда

Итальянский полузащитник может перебраться в английскую Премьер-лигу. В услугах хавбека заинтересован «Тоттенхэм».

Сообщается, что «Рома» по-прежнему рассчитывает купить защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда. В свою очередь, одной из главных целей «шпор» является хавбек римлян Николо Дзаньоло.

Советник президента римского клуба Франко Бальдини завтра проведет еще одну встречу с руководством английской команды. Римляне рассчитывают согласовать трансфер 30-летнего футболиста за 20 миллионов евро.

Однако, лондонцы запрашивают сумму не менее 28 миллионов евро. Возможный контракт бельгийца будет рассчитан на 4 года с зарплатой 3 миллиона евро без учета бонусов.

«Тоттенхэм» готов обменять Алдервейрелда на полузащитника Николо Дзаньоло с доплатой 30 миллионов евро. «Рома» же рассчитывает выручить за игрока не менее 40 миллионов евро. Помимо этого, в сделку может быть включен полузащитник «шпор» Мусса Сиссоко.

Отметим, что действующее соглашение Тоби с лондонцами рассчитано до следующего лета. Через год футболист сможет покинуть команду бесплатно.

В прошедшем сезоне Дзаньоло провел 27 матчей в Серии А. На его счету 4 гола и 2 ассиста. Алдервейрелд принял участие в 34-х играх английской Премьер-лиги. Результативными действиями игрок не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato