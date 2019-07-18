«Милан» хочет подписать Луку Модрича

33-летний хорват может продолжить карьеру в Италии. В услугах 33-летнего хавбека заинтересован «Милан».

После возвращения испанского клуба из турне по США миланцы планируют провести с футболистом встречу. Одним из главных факторов возможного перехода могут стать отношения Модрича с одним из руководителей «Милана».

Им является его соотечественник Звонимир Бобан. Отмечается, что Бобан был кумиром Модрича в детские годы. Звонимир уже разговаривал с обладателем «Золотого мяча» 2018 года о возможном переходе.

В мадридском «Реале» хавбек зарабатывает 12,5 млн евро в год. Таким образом, в Италии понимают, что Модричу будет нужно предложить контракт на три года.

В прошедшем сезоне Модрич провел 34 матча в чемпионате Испании. На его счету 3 гола и 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia