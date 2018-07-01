Килиан Мбаппе установил рекорд скорости на чемпионатах мира

Автор: Тимофей Поршнев 0

Mbappe

Килиан Мбаппе оказался самым быстрым футболистом в мире. он установил рекорд скорости на чемпионатах мира.

Вингер Сборной Франции Килиан Мбаппе установил рекорд скорости на чемпионатах мира. Француз разогнался до 38 километров в час, когда зарабатывал пенальти в ворота Сборной Аргентины.

Он побил рекорд Арьена Роббена, установленный на прошлом ЧМ и составлявший 37 км/ч.

Напомним, что сборная Франции обыграла сборную Аргентины в 1/8 финала ЧМ-2018 и вышла в следующий раунд.

Фото: Global Look Press
Источник: Rai Sport

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