Марио Пашалич и Никола Максимович покинули «Спартак»

Московский «Спартак» покинули два игрока. Арендованные Никола Максимович и Марио Пашалич уходят из клуба.

Защитник Никола Максимович и полузащитник Марио Пашалич ушли из «Спартака» по истечении срока арендных соглашений.

Максимович перешел в московскую команду в январе 2018 года из «Наполи». Он провел за команду 11 матчей.

Пашалич выступал за красно-белых с августа 2017 года, перейдя из «Челси». Всего за клуб он сыграл 32 матча и забил 5 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»