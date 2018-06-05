Товарищеский матч. Россия не смогла обыграть Турцию

В рамках последнего матча перед стартом чемпионата мира сборная России встретилась со сборной Турции. Игра завершилась вничью.

Товарищеский матч

РОССИЯ — ТУРЦИЯ — 1:1 (1:0).

Москва. 5 июня.

Стадион «ВЭБ Арена». 27423 зрителя.

Судья: Овидиу Хацеган (Румыния).

Россия: Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Жирков, Смольников (Фернандес, 77), Газинский (Кудряшев, 77), Зобнин (Кузяев, 90), Самедов (Ан. Миранчук, 87), Головин, Дзагоев (Ал. Миранчук, 61), Смолов.

Турция: Кырынтылы, Айхан, Сеюнджю, Калдырым, Озбайраклы (Чинер, 90), Йокушлу, Кахведжи (Малли, 46), Текдемир (Топал, 46), Ундер (Гюрлер, 76), Язиджи (Огузхан, 46), Караман (Акбаба, 82).

Голы: 1:0 — Самедов (35), 1:1 — Малли (60).

Предупреждения: Йокушлу (51), Дзагоев (54), Жирков (56), Калдырым (71), Акбаба (87).

4 (1) удары (в створ) 6 (2)

15 фолы 17

4 угловые 6

5 офсайды 3

42 % владения мячом 58

До старта ЧМ-2018 осталось меньше 10 дней и сборная России сыграла последний матч перед открытием турнира с Турцией. Прошлая игра с австрийцами не особо удалась, так как команда Станислава Черчесова практически не нанесла ни одного удара в створ соперника. В игре с турками изменения произошли. Сборная стала лучше атаковать, и это дало результат. Александр Самедов сумел забить гол на 35-й минуте. Однако турки счет сравняли. Матч так и закончился вничью. Следующий матч для сборной России — матч-открытие ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.

Фото: официальный твиттер сборной России

Источник: Еженедельник «Футбол»