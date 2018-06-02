Гарет Бэйл может пересмотреть свое будущее в «Реале» после ухода Зинедина Зидана

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл готов пересмотреть свое решение покинуть команду. Все из-за того, что Зинедин Зидан ушел с поста главного тренера.

Валлиец, отметившийся дублем в финальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1), после игры намекнул, что может сменить клуб в межсезонье.

Бэйла все устраивает в королевском клубе за исключением того, что при Зидане он не имел твердого места в стартовом составе.

Гарет – единственный игрок «сливочных», не попрощавшийся с тренером в социальных сетях после того, как стало известно об его уходе. Это может служить подтверждением того, что их отношения были не самыми близкими.

Теперь Бэйл планирует подождать назначения нового главного тренера «Реала», после чего он примет решение о своем будущем.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca