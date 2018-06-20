ЧМ-2018. Группа В. 2-й тур. Португалия одолела Марокко

Второй тур продолжается, теперь Португалия встретилась с Марокко. Чемпионы Европы добыли первую победу на ЧМ-2018.

Группа В. 2-й тур.

ПОРТУГАЛИЯ — МАРОККО — 1:0.

Москва. 20 июня.

Стадион «Лужники». 78011 зрителей.

Судья: Марк Гейгер (США).

Португалия: Патрисиу, Пепе, Рафаэль, Фонте, Седрик, Моутинью (Адриен Силва, 89), Мариу (Бруну Фернандеш, 70), Бернарду Силва (Мартинш, 58), Карвалью, Роналду, Гедеш.

Марокко: Эль Каджуи, Хакими, да Кошта, Бенатия, Зиех, Эль-Ахмади (Фажр, 88), Бельханда (Карсела-Гонсалес, 75), Бутаиб (Эль-Кааби, 68), Буссуфа, Амрабат, Дирар.

Голы: 1:0 — Роналду (4).

Предупреждения: Бенатия (40), Адриен Силва (90).

10 (2) удары (в створ) 16 (4)

19 фолы 23

5 угловые 7

1 офсайды 1

46 % владения мячом 54

Сборная Португалии подошла к игре с Марокко в хорошей форме. Перед этим команда сыграла со сборной Испании вничью 3:3. Однако очевидно, что держится вся сборная на одном Криштиану Роналду, который забил 85-й гол за Португалию и вышел на чистое второе место по голам за сборные в истории, обогнав легендарного Ференца Пушкаша. Сборная Марокко же проиграла в 1-ом туре Ирану с минимальным счетом. Не удалось победить и сейчас. Чемпионы Европы уверенно набрали 3 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»