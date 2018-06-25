ЧМ-2018. Группа В. 3-й тур. Испания вырвала ничью в матче с Марокко

Третий тур уже начался, и сборная Испании сразилась со сборной Марокко. В напряженной борьбе матч завершился ничьей 2:2.

Группа В. 3-й тур.

ИСПАНИЯ — МАРОККО — 2:2 (1:1).

Калининград. 25 июня.

Стадион «Калининград». 33 973 зрителя.

Судья: Равшан Ирматов (Узбекистан).

Испания: Де Хеа, Пике, Альба, Карвахаль, Рамос, Бускетс, Алькантара (Асенсио, 74), Иньеста, Сильва (Родриго, 84, Иско, Диего Коста (Аспас, 74).

Марокко: Эль Каджуи, Дирар, да Кошта, Хакими, Буссуфа, Бельханда (Фажр, 63), Саисс, Зиех (Бухаддуз, 85), Эль-Ахмади, Амрабат, Бутаиб (Эн Несири, 71).

Голы: 1:0 — Бутаиб (14), 1:1 — Иско (19), 1:2 — Эн Несери (81), 2:2 — Аспас (90).

Предупреждения: Эль-Ахмади (21), Амрабат (29), Буссуфа (31), да Кошта (31), Эль Каджуи (89), Хакими (90).

16 (4) удары (в створ) 6 (3)

5 фолы 17

7 угловые 1

1 офсайды 1

69 % владения мячом 31

Сборная Испании сыграла со сборной Марокко последний матч группового этапа. Сборная Марокко проявила на ЧМ-2018 себя, как достойный соперник. Марокканцы показали хорошую игру против Португалии и могли выиграть у Ирана. В итоге сборная Марокко вновь показала достойный уровень футбола. Однако «Фурия роха» тоже не слаба. Аспас помог испанцам сравнять счет на 90-й минуте. Сборная Испании с новым тренером Фернандо Йерро не без труда вышла из группы и в 1/8 финала.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»