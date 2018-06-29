Френки де Йонг готов перейти в «Барселону»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Frenkie de Jong

Каталонская «Барселона» продолжает попытки приобрести Френки де Йонга. «Аякс» требует за игрока 50 млн евро.

«Барселона» по-прежнему намерена приобрести центрального полузащитника «Аякса» Френки де Йонга.

21-летний игрок молодежной сборной Голландии уже дал согласие на переход в каталонский клуб. Однако «Аякс» требует за его трансфер не менее 50 миллионов евро.

«Барселона» считает цену завышенной и попытается сбить ее. При этом не исключено, что сине-гранатовые отложат покупку де Йонга на год.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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