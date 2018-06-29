«Ювентус» вышел из переговоров по Александру Головину

«Ювентус» готов отказаться от идеи приглашения полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина. На россиянина претендует еще ряд европейских клубов.
Туринский клуб не сумел договориться с армейцами о сумме трансфера 22-летнего хавбека и вышел из переговоров.
Руководство «бьянконери» предлагало 23 миллиона евро плюс бонусы, однако ЦСКА настаивал на 30 млн. Теперь «Челси»лидирует в борьбе за игрока.
Журналист Фабрицио Романо пишет, что лондонцы уже начали переговоры о трансфере Головина. «Ювентус» новое предложение делать не будет.
Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com