«Ювентус» вышел из переговоров по Александру Головину

«Ювентус» готов отказаться от идеи приглашения полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина. На россиянина претендует еще ряд европейских клубов.

Туринский клуб не сумел договориться с армейцами о сумме трансфера 22-летнего хавбека и вышел из переговоров.

Руководство «бьянконери» предлагало 23 миллиона евро плюс бонусы, однако ЦСКА настаивал на 30 млн. Теперь «Челси»лидирует в борьбе за игрока.

Журналист Фабрицио Романо пишет, что лондонцы уже начали переговоры о трансфере Головина. «Ювентус» новое предложение делать не будет.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com