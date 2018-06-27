ЧМ-2018. Группа F. 3-й тур. Швеция разгромила Мексику и вышла в плей-офф

Автор: Тимофей Поршнев 0

Moreno

Сборные Мексики и Швеции встретились в заключительном 3-м туре групповой стадии чемпионата мира. Шведы одержали разгромную победу.

Группа F. 3-й тур.
МЕКСИКА — ШВЕЦИЯ — 0:3 (0:0).
Екатеринбург. 27 июня. 
Стадион «Екатеринбург Арена». 32796 зрителей.
Судья: Нестор Пинтана (Аргентина).
Мексика: Очоа, Морено, Сальседо, Альварес, Лаюн (Перальта, 89), Эррера, Гальярдо (Фабиан, 65), Вела, Гуардадо (Корона, 75), Лосано, Эрнандес.
Швеция: Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Лустиг, Гранквист, Классон, Ларссон (Свенссон, 57), Экдаль (Хильемарк, 80), Форсберг, Берг (Телин, 68), Тойвонен.
Голы: 0:1 – Аугустинссон (50), 0:2 – Гранквист (62, пенальти), 0:3 – Альварес (74, автогол).
Предупреждения: Гальярдо (1), Ларссон (26), Морено (61), Лаюн (85), Люстиг (88).

19 (3) удары (в створ) 13 (5)
14 фолы 11
7 угловые 3
2 офсайды 0
65 % владения мячом 35

Сборная Мексики в самом начале ЧМ-2018 сенсационно одолела действующего чемпиона мира Германию. Сейчас латиноамериканцы лидируют в своей группе. Такое же достижение почти покорилось и Швеции, однако немцы вырвали победу. Теперь шведам нужна была только победа, чтобы выйти в плей-офф. И они её добились, выйдя вместе с мексиканцами из группы.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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