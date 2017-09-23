Эмилиано Ригони: «Мои цели – сыграть за «Реал» и выиграть золото чемпионата мира»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал о своих планах на будущее. Аргентинец планирует однажды сыграть за мадридский «Реал».

«Сейчас у меня есть контракт на четыре года. Надеюсь отработать его до конца. Потом уже посмотрим, буду ли продлевать его или нет, но пока думаю только о сегодняшнем дне.

С детства понимал, что моя конечная футбольная цель – «Реал». Нет, на самом деле, целей две – мадридский суперклуб и золото чемпионата мира со сборной Аргентины».

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»