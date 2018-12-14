Сальваторе Боккетти: «Скоро я вернусь еще сильнее»

Автор: Дарья Григорьева 0

Сальваторе Боккетти

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти опубликовал пост у себя в Инстаграме, в котором поблагодарил всех за поддержку. В Риме футболист перенес операцию на голеностопном суставе. 

«Хотел бы выразить благодарность профессору Сантуччи и всему медицинскому персоналу «Виллы Стюарт» за успешную операцию и помощь в восстановлении моего здоровья. Спасибо всем вам за сообщения, которые я получил. Ваша поддержка очень важна для меня. Скоро я вернусь еще сильнее,» — написал Боккетти.

Точные сроки восстановления игрока пока неизвестны.

Напомним, что Сальваторе Боккети в нынешнем сезоне РПЛ провел за «Спартак» 11 игр.

Фото: Global look Press
Источник: Официальный Инстаграм Сальваторе Боккетти

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