Еще один футболист «Барсы» получил травму

Автор: Дарья Григорьева 0

Philippe Coutinho

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо получил травму. Медицинское обследование диагностировало у игрока небольшой разрыв мышцы левой ноги. 

Футболист будет восстанавливаться от травмы в течение двух-трех недель. Игрок вероятно пропустит матч с «Атлетико» в рамках чемпионата Испании, запланированный на 25 ноября.

Напомним, что в этом сезоне Примеры Коутиньо провел 11 игр, забил четыре мяча и отметился одной голевой передачей.

Фото: Global Look Press
Источник:  Twitter ФК «Барселона»Официальный сайт ФК «Барселона»

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