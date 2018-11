Еще один футболист «Барсы» получил травму

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо получил травму. Медицинское обследование диагностировало у игрока небольшой разрыв мышцы левой ноги.

Футболист будет восстанавливаться от травмы в течение двух-трех недель. Игрок вероятно пропустит матч с «Атлетико» в рамках чемпионата Испании, запланированный на 25 ноября.

❗MEDICAL COMMUNIQUÉ@Phil_Coutinho to be out for two to three weeks.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2018