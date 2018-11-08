Еще один футболист «Барсы» получил травму

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо получил травму. Медицинское обследование диагностировало у игрока небольшой разрыв мышцы левой ноги.
Футболист будет восстанавливаться от травмы в течение двух-трех недель. Игрок вероятно пропустит матч с «Атлетико» в рамках чемпионата Испании, запланированный на 25 ноября.
❗MEDICAL COMMUNIQUÉ@Phil_Coutinho to be out for two to three weeks.
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🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/txnnSigdzD
— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2018
Напомним, что в этом сезоне Примеры Коутиньо провел 11 игр, забил четыре мяча и отметился одной голевой передачей.
Фото: Global Look Press
Источник: Twitter ФК «Барселона», Официальный сайт ФК «Барселона»