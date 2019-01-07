Дортмундская «Боруссия» поборется с «Баварией» за покупку Тимо Вернера

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер летом может сменить клуб. Основным претендентом на игрока является мюнхенская «Бавария».

С мюнхенцами за трансфер немца намерена всерьез побороться дортмундская «Боруссия».

«РБ Лейпциг» потребует за Вернера не менее 60 миллионов евро. В 22-летнем форварде также заинтересованы «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

«Боруссии» может помочь тот факт, что «Лейпциг» хочет подписать вингера «Дортмунда» Максимилиана Филиппа. Его трансфер оценивается в 20 миллионов евро.

22-летний Вернер выступает за «РБ Лейпциг» с 2016 года. За три года в стане «быков» нападающий сборной Германии провел 74 игры и забил 40 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Чудо «Штутгарта», «Бавария» без легенды и историческая «Боруссия» Д. Главные события 13-го тура Бундеслиги

«Боруссия» Д вернулась, «Бавария» сократила отрыв и Бош снова с нами. Главные события 17-го тура Бундеслиги

Оливер Кан

Оливер Кан может вернуться в «Баварию»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 