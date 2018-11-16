Клубы АПЛ против ужесточения лимита на легионеров

Предложение Федерации футбола Англии (FA) ужесточить лимит на легионеров не понравился клубам английской Премьер-лиги. Они выступили против.

Ранее федерация предлагала новую формулу лимита. Клубам позволялось вносить в заявку не более 12 иностранных игроков. Сейчас команды АПЛ могут ввести в нее 17 легионеров. Но эта инициатива была отклонена клубами Английской Премьер-лиги.

Дэвид Голд совладелец «Вест Хэма Юнайтед» заявил, что не понимает зачем менять систему, если она работает. Он отметил, что надо детальнее изучить этот вопрос и учесть все моменты.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph