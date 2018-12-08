Виктор Гончаренко: «Третье место — хороший плацдарм, чтобы стать лучше весной»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после победы над «Енисеем» в матче 17-го тура РПЛ. Московский клуб победил со счетом 2:1.

«Когда легко игра дается, часто снижаешь уровень игры, что и произошло — хотя мы говорили об этом в перерыве. Начало второго тайма мы провалили, но потом вернулись в игру.

Нельзя фокусироваться на плохом. У нас игроки в двадцать лет играют в центре поля, иногда им трудно принимать правильные решения. Но третье место — хороший плацдарм, чтобы стать лучше весной», — сказал 41-летний специалист.

Виктор Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Под его руководством «армейцы» завоевали Суперкубок России в 2018 году.

Фото: Global Look Press
Источник: Матч ТВ

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