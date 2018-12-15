Марио Балотелли недоволен «Ниццей»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли недоволен командой. Футболист считает, что у одноклубников совсем нет настроя на тренировку.

«Мы не можем сделать два точных паса подряд, так играть тяжело. А что мы делаем на тренировке – у меня нет слов. Сегодня, например, я пробил мимо ворот. Мяч пролетел выше – это нехорошо. Я зол, потому что хотел забить. А партнеры по команде промахиваются по воротам и говорят: «Ничего, в следующий раз все будет хорошо». Нет. Если промахиваешься по воротам, то нужно разозлиться», — заявил Балоттели.

Напомним, что «Ницца» в чемпионате Франции располагается на седьмой строчке с 25 очками. Нападающий в этом сезоне провел 10 игр и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe