Андрей Аршавин уходит из алма-атинского «Кайрата»

Полузащитник Андрей Аршавин покидает «Кайрат». 11 ноября клуб из Алматы организует на своем стадионе церемонию проводов 37-летнего хавбека.
На игре с карагандинским «Шахтером» болельщики «Кайрата» смогут попрощаться с российским футболистом.
Аршавин отыграл в «Кайрате» три сезона. В общей сложности он провел за клуб более 100 матчей, забил 30 голов и отдал 37 результативных передач.
Дважды он становился серебряным призером первенства Казахстана, выиграл Кубок и Суперкубок страны.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Кайрата»