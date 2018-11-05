Андрей Аршавин уходит из алма-атинского «Кайрата»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Полузащитник Андрей Аршавин покидает «Кайрат». 11 ноября клуб из Алматы организует на своем стадионе церемонию проводов 37-летнего хавбека.

На игре с карагандинским «Шахтером» болельщики «Кайрата» смогут попрощаться с российским футболистом.

Аршавин отыграл в «Кайрате» три сезона. В общей сложности он провел за клуб более 100 матчей, забил 30 голов и отдал 37 результативных передач.

Дважды он становился серебряным призером первенства Казахстана, выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Кайрата»

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