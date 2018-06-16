ВФСО «Динамо» подало в суд на Александра Ташаева

Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» подало исковое заявление в Арбитражный суд Москвы в отношении полузащитника команды Александра Ташаева. Иск был подан 14 июня, а принят к рассмотрению 15-го числа, а судебное заседание состоится 1 августа.

4 июня 23-летний полузащитник написал заявление об увольнении из «Динамо». Хавбеком интересуется «Спартак». Контракт Ташаева с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2020 года. Известно, что в соглашении игрока прописаны отступные в размере 1,5 миллионов евро.

Также, согласно сайту суда, был зарегистрирован поданный ВФСО «Динамо» иск в отношении ФК «Динамо». Не исключено, что это также связано с делом Ташаева. ВФСО «Динамо» является держателем контрольного пакета акций ФК «Динамо».

Ташаев выступает за основной состав «Динамо» с 2014 года, проведя за это время за бело-голубых 83 матча и забив 11 мячей. Был вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира 2018 года, однако в окончательную заявку команды на турнир не попал.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»