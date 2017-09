Руководство «Баварии» может сегодня уволить Карло Анчелотти

«Бавария» может уволить Карло Анчелотти с поста главного тренера. Итальянец может покинуть пост уже сегодня.

Ожидается, что руководство мюнхенской команды проведет экстренное собрание сегодня, после того, как все представители клуба вернутся из Парижа. Накануне «Бавария» в столице Франции крупно проиграла «ПСЖ» (0:3).

Breaking: A @FCBayern meeting is convened be the Bosses. @MrAncelotti could be fired this afternoon @SPORTBILD

— Christian Falk (@cfbayern) September 28, 2017