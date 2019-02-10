Тибо Куртуа: «Болельщики «Атлетико», которых я встречаю на улице, желают мне всего наилучшего»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал о своем отношении к «Атлетико», за который выступал 3 года. Бельгийский вратарь стал игроком «Реала» летом 2018 года.

Вчера перед мадридским дерби около стадиона «Ванда Метрополитано» болельщики «Атлетико» положили игрушечных крыс на табличку с фамилией Куртуа, также бросали их на поле во время игры.

«Я играл в «Атлетико» три года, это никак не стереть. У меня есть максимальное уважение к «Атлетико».

Люди уважают меня, а фанаты «Атлетико», которых я встречаю на улице, желают мне всего наилучшего», – сказал Куртуа.

Бельгиец защищал ворота «Атлетико» с 2011 по 2014 годы. В составе «матрасников» Куртуа стал чемпионом Испании, победителем Лиги Европы, обладателем Кубка Испании и Суперкубка УЕФА.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca