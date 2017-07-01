Роман Зобнин может начать тренироваться уже через месяц

12 июня полузащитник «Спартака» Роман Зобнин был прооперирован в итальянской клинике «Вилла Стюарт». По словам генерального директора Бруно Туркетто, россиянин может приступить к тренировкам по индивидуальной программе уже через месяц.

«Операция прошла очень хорошо, мы довольны результатом и ходом восстановления после травмы, футболист уже занимается в тренажерном зале клиники. Роман побудет еще совсем немного времени под наблюдением наших специалистов, а затем мы отправим его долечиваться в структуру клуба. Если все будет хорошо, то я уверен, что уже через месяц Роман приступит к тренировкам по индивидуальной программе, а еще спустя небольшое время может начать тренировки в общей группе «Спартака».

Также хотел бы отметить высокий профессионализм врачей сборной России и «Спартака». Нужно понимать, что повреждение боковой и крестообразной связки в некоторых случаях может быть серьезнее перелома. На этапе подготовки к операции крайне важна сплоченная работа всего медицинского персонала, начиная от простого хирурга и заканчивая физиотерапевтом. Могу с уверенностью сказать, что ваши врачи справились с подготовительной работой на «отлично», — сказал Туркетто.

Летом 2016 года Зобнин перешел в «Спартак» из московского «Динамо» и стал чемпионом России. В товарищеском матче против сборной Венгрии Роман получил тяжелую травму и пропустил Кубок Конфедераций.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС