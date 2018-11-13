Новый главный тренер «Уфы» намерен ввести штрафы

Исполняющий обязанности главного тренера «Уфы» Дмитрий Кириченко сообщил, что в команде собирается вводиться оригинальное наказание. Теперь за нецензурную лексику футболистов будут штрафовать .
Кириченко считает, что мат — плохая энергетика, и любому культурному человеку его употреблять не очень красиво.
«Это будет требование. Я сказал ребятам, что будут штрафы за мат. Они не будут очень большие, но тот, кто будет часто это делать, почувствует их на себе» — заявил Дмитрий Кириченко.
Напомним, что 7 ноября «Уфа» уволил с поста главного тренера Сергея Томарова. В первом матче под руководством нового тренера Дмитрия Кириченко клуб обыграл «Спартак» (2:0). На данный момент, «Уфа» занимает 14-е место в РПЛ с 14 очками.
Фото: Global Look Press
Источник: Программа «Футбол России»