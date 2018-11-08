Джанни Инфантино ответил на обвинения в прикрытии финансовых махинаций ряда клубов

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на обвинения в помощи «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити» избежать наказания за нарушения финансового фэйр-плей. Портал «Football Leaks» на днях опубликовал компрометирующие материалы.

«Я президент ФИФА и бывший генеральный секретарь УЕФА. Моей целью всегда была помощь клубам, а не их разрушение. Я встречался с представителями «ПСЖ», «Манчестер Сити» и других клубов, чтобы достичь урегулирований, договоренностей, но итоговые решения всегда остаются за судейскими комиссиями, а не за мной.

У меня даже не было возможности поменять ситуацию. Кроме того, «Сити» и «ПСЖ» были оштрафованы на 20 миллионов евро. И не только они. Из 30 клубов только два были дисквалифицированы: «Милан», решение по которому позже было отменено в арбитражном суде, и одна российская команда. Когда люди говорят о фаворитизме, они не правы: небольшие клубы получают наказания, потому что они не выплачивают долги и зарплаты своим футболистам, а это гораздо серьезнее», — заявил Инфантино.

Джанни Инфантино был избран президентом ФИФА 26 февраля 2016 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia