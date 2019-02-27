Денис Глушаков мог зимой уйти в аренду в тульский «Арсенал»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков мог покинуть клуб во время зимнего трансферного окна. 32-летний футболист мог перейти на правах аренды в тульский «Арсенал» в обмен на досрочное возвращение полузащитника Зелимхана Бакаева.

Вопрос о переходе Глушакова может возникнуть вновь по завершении текущего сезона, если он не убедит главного тренера Олега Кононова, что по-прежнему способен приносить пользу команде.

Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года. В составе красно-белых 32-летний полузащитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Предыдущим клубом Глушакова был московский «Локомотив».

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс