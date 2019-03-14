Кубок Америки-2020 пройдет в Аргентине и Колумбии

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) утвердила место проведения Кубка Америки-2020. В качестве стран-организаторов турнира выбраны Аргентина и Колумбия.

Решение было принято на заседании совета организации, которое состоялось в среду в Майами. По его итогам проведение 47-го розыгрыша Кубка Америки в 2020-м году было доверено Аргентине и Колумбии.

Ранее в качестве претендентов на проведение турнира так же рассматривались Россия, США, Китай, Австралия и Катар, но их заявки были отклонены.

Напомним, что в октябре прошлого года ФИФА одобрила идею Южноамериканской футбольной конфедерации проведения Кубка Америки по четным годам начиная с 2020 года, чтобы синхронизировать турнир с Чемпионатом Европы.

Формат турнира не будет изменен, команды сформируют две группы по шесть команд. В Кубке Америки примут участие 12 команд: 10 представителей КОНМЕБОЛ и две приглашенные сборные. Матчи одной из групп будут играться в Колумбии, а двух других пройдут в Аргентине.

Четвертьфинальные поединки будут проводиться на колумбийской земле, и каждая из стран получит по одному полуфинальному матчу. Финал будет сыгран в Буэнос-Айресе. Соревнование пройдет с 12-го июня по 12-е июля.

Фото: Global Look Press

Источник: CONMEBOL