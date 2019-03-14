«Динамо» и «Спартак» оштрафованы на 300 тысяч рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак». Клубы оштрафованы на 300 тысяч рублей за поведение болельщиков и баннеры.

«За демонстрацию оскорбительного баннера в адрес Дениса Глушакова «Спартак» оштрафован на 50 тыс. рублей. Болельщик «Спартака» сжёг шарф «Динамо», за это клуб оштрафован на 50 тыс. рублей за разжигание вражды. За скандирование ненормативной лексики оба клуба оштрафованы на 100 тыс. рублей» – сказал Григорьянц.

«Что касается шести белых баннеров, то они не носили нецензурный характер и соответствовали размеру 1,5 на 2, что означает то, что их согласовывать не надо было, поэтому штрафа нет».

Матч состоялся 10 марта в Химках и завершился победой «Спартака» со счетом 1:0.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: РФС