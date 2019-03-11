Болельщик, напавший на Криса Смоллинга, будет пожизненно отстранен от футбола

В воскресном матче английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» произошел неприятный инцидент. Болельщик хозяев напал на игрока манкунианцев.

На 70-й минуте поединка, во время празднования гола «канонирами», один из болельщиков выбежал на футбольное поле и толкнул защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга. После чего он был задержан стюардами и передан в руки полиции.

На данный момент болельщик находится под стражей в полицейском участке, он был идентифицирован и ему грозит пожизненные запрет на посещение футбольных матчей.

After the Jack Grealish incident, this happened to Chris Smalling. What’s going on with people? pic.twitter.com/gaEdIVpP19 — Over The Bar (@OverTheBarFB) March 10, 2019

После матча «Арсенал» в официальном заявлении принес свои извинения перед Смоллингом и «МЮ». «Мы осуждаем поведение человека, который выбежал на поле и подошел к Крису Смоллингу во время сегодняшнего матча. Мы хотели бы извиниться перед Крисом и «Манчестер Юнайтед», и рады, что этот человек был задержан и арестован». – говорится в обращении столичного клуба.

«Мы будем тесно сотрудничать с полицией в их расследовании. Этому болельщику также будет запрещено посещать матчи «Арсенала» дома и на выезде. Для избежания подобных ситуаций в будущем наша служба безопасности постоянно проходит обучение по устранению таких инцидентов».

Встреча завершилась со счетом 2:0. На данный момент подопечные Унаи Эмери находятся на 4-м месте турнирной таблицы, а «Манчестер Юнайтед» занимает 5-ю строчку.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports