Болельщик, напавший на Криса Смоллинга, будет пожизненно отстранен от футбола

В воскресном матче английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» произошел неприятный инцидент. Болельщик хозяев напал на игрока манкунианцев.

На 70-й минуте поединка, во время празднования гола «канонирами», один из болельщиков выбежал на футбольное поле и толкнул защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга. После чего он был задержан стюардами и передан в руки полиции.

На данный момент болельщик находится под стражей в полицейском участке, он был идентифицирован и ему грозит пожизненные запрет на посещение футбольных матчей.

After the Jack Grealish incident, this happened to Chris Smalling. What’s going on with people? pic.twitter.com/gaEdIVpP19

— Over The Bar (@OverTheBarFB) March 10, 2019