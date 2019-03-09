«Тоттенхэм» сообщил дату первого матча на новой арене

Лондонцы анонсировали, когда и с кем сыграют на новом стадионе. Переезд состоится в начале следующего месяца.

Для получения официального сертификата безопасности «шпорам» необходимо провести на «Тоттенхэм Стэдиум» несколько тестовых матчей. По результатам организации этих игр клуб получит право на проведение матчей на новой арене.

Первый тестовый матч состоится 24 марта, в нем сыграют юниорские команды (U-18) «Тоттенхэма» и «Саутгемптона», его смогут посетить не более 30 тысяч человек. Во второй тестовой игре 30 марта сыграют команды, составленные из легенд «Тоттенхэма», его посетят максимум 45 тысяч зрителей.

Первый официальный матч лондонский клуб проведет в АПЛ против «Кристал Пэласа» или «Брайтона». Cоперник зависит от результата матча 1/4 финала Кубка Англии «Миллуолл» – «Брайтон», который состоится 17 марта. Если дальше пройдет «Брайтон», то «Тоттенхэм» проведет свой первый матч на новом стадионе 3 апреля с «Кристал Пэлас». А в случае победы «Миллуолла» «шпоры» сыграют первый матч с «Брайтоном» 6 или 7 апреля.

Кроме того, лондонцы планируют провести на новой арене домашний матч 1/4 финала Лиги Чемпионов. Первые игры на этой стадии турнира состоятся 9 и 10 апреля, а ответные – 16-го и 17-го.

Напомним, строительство новой арены «Тоттенхэма» началось в 2016-м году. В первый год работы велись параллельно с матчами: новый стадион возводили прямо вокруг старого – «Уайт Харт Лейн». С сезона-2017/18 «Тоттенхэм» выступает на «Уэмбли». Вместимость «Тоттенхэм Стэдиум» составит 62 тысячи зрителей.

Фото: Официальный твиттер «Тоттенхэма»

Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»