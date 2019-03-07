Буффон останется в ПСЖ ещё на один сезон

Итальянец не планирует завершать карьеру. Стороны договорились активировать опцию по автоматическому продлению контракта на один год.

Итальянский голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон может остаться в своей команде ещё на один сезон. Сообщается, что руководство парижан предложило 41-летнему футболисту подписать контракт, который будет рассчитан до лета 2020 года, с опцией автоматического продления контракта еще на один год.

Напомним, Буффон перешел в ПСЖ летом прошлого года. Он достался клубу бесплатно. Контракт форварда рассчитан до конца сезона-2018/19. Итальянец большую часть своей карьеры выступал за «Ювентус», где добился главных успехов в карьере. В составе «Старой синьоры» он 11 раз становился обладателем золотых медалей чемпионата Италии, 4 раза обладателем Кубка Италии, и 5 раз Суперкубка Италии. Кроме того, в 2006 году он стал победителем Чемпионата Мира в составе сборной Италии.

В текущем сезоне итальянец провел 20 матчей во всех турнирах и пропустил 13 мячей.

Отметим, что 6 марта его команда уступила в ответном матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» (1:3), что привело к вылету парижан из турнира.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport