«Краснодар» продал все билеты на матч с «Валенсией»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Матч «Краснодар» – «Валенсия» соберет аншлаг на трибунах. Встреча состоится 14 марта.

Российский клуб сообщил, что продал все 35074 билета на ответную игру с испанцами.

Сегодня «Валенсия» принимает «Краснодар» в первом матче. Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.

Клуб Сергея Галицкого в стадии 1/16 финала Лиги Европы обыграл «Байер» с помощью гола на выезде. В групповой стадии команда Мурада Мусаева играла с испанской «Севильей», бельгийским «Стандартом» и турецким «Акхисаром».

Фото: Сергей Дроняев
Источник: твиттер клуба «Краснодар»

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