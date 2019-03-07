«Краснодар» продал все билеты на матч с «Валенсией»

Матч «Краснодар» – «Валенсия» соберет аншлаг на трибунах. Встреча состоится 14 марта.

Российский клуб сообщил, что продал все 35074 билета на ответную игру с испанцами.

Все билеты проданы на матч #КраснодарВаленсия ! 🔝

Напоминаем, что для прохода на этот поединок нужно обязательно иметь при себе удостоверение личности, а также карту болельщика/абонемент.

Обязательно загляните в наш Инстаграм, там подробности 👇https://t.co/5Em1FVOlC4 pic.twitter.com/boQUI0y2bm

— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) March 7, 2019