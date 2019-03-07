«Краснодар» продал все билеты на матч с «Валенсией»

Матч «Краснодар» – «Валенсия» соберет аншлаг на трибунах. Встреча состоится 14 марта.
Российский клуб сообщил, что продал все 35074 билета на ответную игру с испанцами.
Все билеты проданы на матч #КраснодарВаленсия! 🔝
Напоминаем, что для прохода на этот поединок нужно обязательно иметь при себе удостоверение личности, а также карту болельщика/абонемент.
Обязательно загляните в наш Инстаграм, там подробности 👇https://t.co/5Em1FVOlC4 pic.twitter.com/boQUI0y2bm
— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) March 7, 2019
Сегодня «Валенсия» принимает «Краснодар» в первом матче. Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.
Клуб Сергея Галицкого в стадии 1/16 финала Лиги Европы обыграл «Байер» с помощью гола на выезде. В групповой стадии команда Мурада Мусаева играла с испанской «Севильей», бельгийским «Стандартом» и турецким «Акхисаром».
Фото: Сергей Дроняев
Источник: твиттер клуба «Краснодар»