Сергей Прядкин: «Пиво – атрибут боления во многих цивилизованных странах»

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о возможном возвращении пива на российские стадионы. Вопрос о возможной продаже пива на футбольных матчах был поднят сразу после чемпионата мира 2018 года.

«Рано на эту тему говорить. У Александра Валерьевича Дюкова тоже есть достаточно сильное лобби в правительстве, Думе и Совете Федерации. Мы понимаем, что необходимо делать какие-то шаги, чтобы вернуть пиво на трибуны.

Это атрибут боления во многих цивилизованных странах. Ни в какие пьянки это не должно переходить.

Думаю, этот вопрос может стать первостепенным, поскольку это поможет клубам получить доходы от рекламы и продажи продукции», – сказал Прядкин.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: 360