Мадридский «Атлетико» согласовал с «Челси» аренду Альваро Мораты

Нападающий «Челси» Альваро Мората в ближайшее время станет футболистом мадридского «Атлетико». Клубы уже согласовали все детали сделки, а сам игрок дал согласие на переход в стан «матрасников».

Теперь о трансфере осталось объявить официально. Ожидается, что это произойдет в течение двух дней. Мората будет выступать за «Атлетико» до конца нынешнего сезона на правах аренды.

Ранее сообщалось, что испанский форвард выразил готовность на существенное понижение зарплаты ради перехода в мадридский клуб в зимнее трансферное окно. При этом уточнялось, что «Атлетико» готов арендовать Морату, в то время как «Челси» настаивал на включении в договор обязательства выкупа. Также сообщалось, что «матрасникам» ради перехода игрока придётся расстаться с Желсоном Мартиншем и Николой Калиничем.

Альваро Мората выступает за «Челси» с лета 2017 года. 26-летний испанец провел 47 игр и забил 16 голов. Предыдущими клубами нападающего были «Ювентус» и мадридский «Реал», воспитанником которого он является.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana