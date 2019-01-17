В Венгрии задержан хакер из «Football Leaks»

Автор: Андрей Синельщиков 0

16 января в Венгрии был задержан один из хакеров, работающих на анонимном портале Football Leaks. Задержание хакера состоялось в Будапеште, где он проживает.

Им оказался 30-летний португалец Руи Пинту. Хакер обвиняется во взломе баз нескольких футбольных клубов, среди которых числятся «Порту», «Бенфика» и «Спортинг». Пинту украл у них переписки, контракты игроков и другие документы.

В ближайшее время Пинту будет отправлен в Португалию, где его будут судить. Утверждается, что с учетом уже совершенных преступлений ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Портал «Football Leaks» приобрел известность благодаря публикациям конфиденциальной и как правило разоблачающей информации о футбольных клубах, спонсорских соглашениях и контрактах игроков. Организация действует на условиях анонимности и начала свою деятельность в 2015 году.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

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