Иван Ракитич сообщил «Барселоне» о желании перейти в «Интер»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич сообщил руководству своего клуба о желании покинуть команду. Хорватский футболист намерен летом перейти в «Интер».

Вопрос о будущем хорватского футболиста встал после того, как «Барселона» пополнила свой состав полузащитником «Аякса» Френки де Йонгом и возможным приходом в клуб Адриано Рабьо.

Для «Интера» покупка Ракитича может обойтись в 30 миллионов евро. Действующий контракт хавбека с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне испанской Примеры 30-летний футболист забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 21 матче.

Ранее Артуро Канальес, агент Ракитича, опроверг слухи о возможном уходе хорвата из каталонского клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport