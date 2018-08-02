Макс Майер в «Кристал Пэлас» будет зарабатывать 170 тысяч фунтов в неделю

Бывший полузащитник немецкого «Шальке» Макс Майер заработает 35 миллионов фунтов за четыре года в случае перехода в лондонский «Кристал Пэлас». По условиям контракта 22-летний Майер будет получать 170 тысяч фунтов в неделю.

Таким образом, полузащитник станет самым высокооплачиваемым игроком лондонского клуба, обойдя нападающего Кристиана Бентеке, который зарабатывает 120 тысяч фунтов в неделю. «Кристал Пэлас» обязуется также выплатить «Шальке» 450 тысяч фунтов в качестве компенсации за воспитание и обучение Майера в системе клуба.

Зарплата Майера войдет в двадцатку самых высоких заработков в английской Премьер-лиге, находясь на одном уровне с зарплатами игроков лондонского «Арсенала» – Пьера-Эмерика Обамеянга и Генриха Мхитаряна.

С 2013 по 2018 годы Макс Майер выступал за «Шальке». В составе гельзенкирхинцев полузащитник сыграл 146 игр и забил 17 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail