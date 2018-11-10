Французские игроки клубов из Манчестера отправятся на вечеринку в Париж после игры

В рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится на «Этихаде».

Французские футболисты обоих клубов, независимо от результата манчестерского дерби, отправятся на вечеринку в Париж в воскресенье вечером.

Игроки «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и Антони Марсьяль, а также Бенджамин Менди из «Сити» полетят в столицу Франции на частном самолете после игры, чтобы отпраздновать день рождения друга.

Погба и Менди познакомились еще в академии «Гавра» и продолжают дружить, играя за манчестерские клубы.

Они регулярно собираются в ресторанах в центре города вместе с другими игроками, включая Эрика Байи, Маруана Феллайни и Рияда Мареза.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN