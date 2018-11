Игрок Cерии B вызван в сборную Италии

Сборная Италии огласила состав команды на матчи группового этапа Лиги наций. Подопечные Роберто Манчини встретятся с Португалией и проведут товарищескую игру против США.

В заявку из 27 футболистов попал 18-летний полузащитник «Брешии» Сандро Тонали. «Брешиа» выступает в Италии в Серии B.

Полностью состав итальянской сборной выглядит следующим образом:

Голкиперы: Алессо Краньо («Кальяри»), Сальваторе Сиригу («Торино»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»).

Защитники: Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Даниэле Ругани, Маттиа Де Шильо (все – «Ювентус»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Эмерсон («Челси»), Алессио Романьоли («Милан»), Алессандро Флоренци («Рома»).

Полузащитники: Николо Барелла («Кальяри»), Роберто Гальярдини («Интер»), Жоржиньо («Челси»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Марко Верратти («ПСЖ»), Сандро Тонали («Брешия»), Стефано Сенси («Сассуоло»).

Нападающие: Федерико Кьеза («Фиорентина»), Винченцо Грифо («Хоффенхайм»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Кевин Лазанья («Удинезе»), Маттео Политано («Интер»), Леонардо Паволетти («Кальяри»).

