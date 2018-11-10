Игрок Cерии B вызван в сборную Италии

Сборная Италии огласила состав команды на матчи группового этапа Лиги наций. Подопечные Роберто Манчини встретятся с Португалией и проведут товарищескую игру против США.

В заявку из 27 футболистов попал 18-летний полузащитник «Брешии» Сандро Тонали. «Брешиа» выступает в Италии в Серии B.

Полностью состав итальянской сборной выглядит следующим образом:

Голкиперы: Алессо Краньо («Кальяри»), Сальваторе Сиригу («Торино»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»).

Защитники: Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Даниэле Ругани, Маттиа Де Шильо (все – «Ювентус»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Эмерсон («Челси»), Алессио Романьоли («Милан»), Алессандро Флоренци («Рома»).

Полузащитники: Николо Барелла («Кальяри»), Роберто Гальярдини («Интер»), Жоржиньо («Челси»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Марко Верратти («ПСЖ»), Сандро Тонали («Брешия»), Стефано Сенси («Сассуоло»).

Нападающие: Федерико Кьеза («Фиорентина»), Винченцо Грифо («Хоффенхайм»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Кевин Лазанья («Удинезе»), Маттео Политано («Интер»), Леонардо Паволетти («Кальяри»).

Напомним, что Роберто Манчини возглавил сборную Италии в этом году. Национальная команда Италии является чемпионом Европы и четырехкратным обладателем титула чемпиона мира.

В Лиге наций итальянская сборная встретится с Португалией 17 ноября, с США 20 ноября

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный Twitter сборной Италии