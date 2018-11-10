Игрок Cерии B вызван в сборную Италии

Сборная Италии огласила состав команды на матчи группового этапа Лиги наций. Подопечные Роберто Манчини встретятся с Португалией и проведут товарищескую игру против США.
В заявку из 27 футболистов попал 18-летний полузащитник «Брешии» Сандро Тонали. «Брешиа» выступает в Италии в Серии B.
Полностью состав итальянской сборной выглядит следующим образом:
Голкиперы: Алессо Краньо («Кальяри»), Сальваторе Сиригу («Торино»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»).
Защитники: Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Даниэле Ругани, Маттиа Де Шильо (все – «Ювентус»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Эмерсон («Челси»), Алессио Романьоли («Милан»), Алессандро Флоренци («Рома»).
Полузащитники: Николо Барелла («Кальяри»), Роберто Гальярдини («Интер»), Жоржиньо («Челси»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Марко Верратти («ПСЖ»), Сандро Тонали («Брешия»), Стефано Сенси («Сассуоло»).
Нападающие: Федерико Кьеза («Фиорентина»), Винченцо Грифо («Хоффенхайм»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Кевин Лазанья («Удинезе»), Маттео Политано («Интер»), Леонардо Паволетти («Кальяри»).
🇮🇹 #Azzurri
The 27 players in #Mancini's squad to face #Portugal 🇵🇹 and the #USA 🇺🇸
First call-ups for #Sensi, #Tonali and #Grifo. #VivoAzzurro #ITAPOR #ITAUSA pic.twitter.com/9BEdZpxHwc
— Italy (@azzurri) November 9, 2018
Напомним, что Роберто Манчини возглавил сборную Италии в этом году. Национальная команда Италии является чемпионом Европы и четырехкратным обладателем титула чемпиона мира.
В Лиге наций итальянская сборная встретится с Португалией 17 ноября, с США 20 ноября
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный Twitter сборной Италии