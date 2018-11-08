Дмитрий Аленичев продолжит тренировать «Енисей»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев продолжит работу с командой. Об этом сообщил министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев.

«У нас продолжаются трудовые отношения с тренерским штабом Дмитрия Аленичева. Он не был на игре с махачкалинским «Анжи», но тем не менее контракт с ним продолжается. Тренерский штаб Аленичева поедет вместе с командой на игру в Краснодар. Вопрос по расторжению контракта на сегодняшний день не стоит. До большого перерыва в сезоне он будет работать с командой.

Дмитрий Анатольевич встречался с губернатором Красноярского края, с ним общался также и я, мы нашли понимание, пришли к компромиссу. Руководство края и мы как учредители недовольны выступлением команды на данном этапе, и нужно сделать все возможное, чтобы ситуацию в турнирной таблице изменить.

По итогам первого круга будут проанализированы результаты выступления команды, и в межсезонье, во втором круге край вернется к вопросу о главном тренере», – рассказал министр спорта края.

К матчу 13-го тура РПЛ против «Анжи» (1:2) в Махачкале основную команду готовил тренерский штаб молодежной команды «Енисея» во главе с Александром Алексеевым.

«Енисей» занимает 16-е место в таблице чемпионата России, набрав 6 очков в 13 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: страница «Енисея» во «Вконтакте»