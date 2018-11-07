Фернандо: «Спартак» будет биться за чемпионство, даже если останутся лишь математические шансы»

Полузащитник «Спартака» Фернандо заявил, что команда будет бороться до конца за победу в чемпионате России. 26-летний бразилец выступает за красно-белых с 2016 года.

«Мнение по поводу чемпионата России у меня не изменилось. Даже если шансы остаются лишь математические, мы все равно будем биться. Вспомните прошлый сезон. Изначально с большим отрывом лидировал «Зенит», а в итоге чемпионом стал «Локомотив».

В футболе нет ничего невозможного. Это касается любого турнира – и российского чемпионата, и Лиги Европы. Нам нужно брать очки в двух домашних матчах группового этапа, и тогда сможем побороться за выход в следующую стадию.

С того момента, как пришел в «Спартак», это, наверное, самый сложный период. На самом деле сейчас время, которое проверяет команду на прочность. Время огромной ответственности, которую должен нести каждый игрок. Потому что быть чемпионом – это хорошо. Но настоящая проверка происходит сейчас. Нам просто нужно это пройти», – сказал Фернандо.

Бразилец провел за «Спартак» 65 игр и забил девять голов. В составе красно-белых полузащитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»