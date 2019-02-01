Рияд Будебуз перешел из «Бетиса» в «Сельту»

«Сельта» объявила о переходе полузащитника «Бетиса» Ряда Будебуза. Алжирский футболист перебрался в стан клуба из Виго на правах аренды до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа.

В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник принял участие в 9 матчах испанской Примеры, в которых не отметился результативными действиями и получил 1 желтую карточку.

Будебуз начинал карьеру во Франции и в 2008 году дебютировал на взрослом уровне в составе «Сошо». С 2013 по 2015 год хавбек выступал за «Бастию», после чего перебрался в «Монпелье». Там он также провел два года и перед началом сезона-2017/18 стал игроком «Бетиса». С 2010 года Будебуз также вызывается в сборную Алжира.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Сельты»