Тим Кэхилл стал игроком индийского клуба «Джамшедпур»

Лучший бомбардир в истории сборной Австралии нападающий Тим Кэхилл продолжит карьеру в Индии. Футболист подписал контракт с индийским клубом «Джамшедпур».

«Я очень рад стать частью индийской Суперлиги. Для меня это решение стало простым, учитывая профессионализм и амбиции команды. Я хочу помочь развитию футбола в Индии и побудить маленьких детей заняться этим видом спорта. я с нетерпением жду момента, когда смогу помочь команде на поле», — сказал Кэхилл.

Отмечается, что 38-летний австралийский игрок уже приступил к тренировочному процессу с командой.

После чемпионата мира—2018 Кэхилл объявил о завершении международной карьеры.

Он сыграл за свою сборную 107 матчей матчей и забил 50 голов. Форвард защищал цвета «Эвертона», «Миллуолл», «Нью-Йорк Ред Буллз», «Шанхай Шэньхуа», «Ханчжоу Гринтаун» и «Мельбурн Сити».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Джамшедпур»