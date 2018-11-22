Неймар может пропустить встречу с «Ливерпулем»

«Пари Сен-Жермен» рискует столкнуться с серьезными кадровыми проблемами в предстоящем матче с «Ливерпулем». Команды встретятся в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Парижская команда может выйти на важнейшую игру с мерсисайдцами без двух лидеров своей атаки – Килиана Мбаппе и Неймара, которые получили травмы во время перерыва на международные матчи. Бразилец получил мышечное повреждение. Француз в свою очередь травмировал плечо.

Ожидается, что Неймар не успеет восстановиться к матчу с «Ливерпулем», и его восстановление займёт около двух недель. Мбаппе сохраняет шансы на участие в игре, однако его состояние будет отдельно оцениваться врачами за двое суток до встречи.

Матч «ПСЖ» – «Ливерпуль» состоится 28 ноября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. За два тура до конца группового этапа мерсисайдский клуб занимает делят первое место с «Наполи», парижане – третье.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport